Ploegleider kan het niet ontkennen en legt uit waarom beslissing uit noodzaak van Wout van Aert een enorm zware klap is

De ploegleiding kan het moeilijk ontkennen. De beslissing van Wout van Aert om niet mee te doen aan het BK is een harde klap voor Visma-Lease a Bike.

Wout van Aert had al bewust het BK tijdrijden overgeslagen. De bedoeling was om zo lang mogelijk op hoogtestage in Tignes te blijven maar dan wel in goede vorm aan de start te komen van de BK-wegrit. Er werd een streep door die plannen getrokken, want Van Aert is zaterdagavond ziek geworden en gaf verstek voor het BK.

Maarten Wynants, de ploegleider die op training ook zelf nog eens durft mee te fietsen, beantwoordde aan de ploegbus enkele vragen over Van Aert. "Hoe het met hem gaat? Niet goed. Hij is alleszins niet fit genoeg om te starten of om mee te doen voor de overwinning. Het is een domper", reageert Wynants zelf ook ontgoocheld.

Van Aert heeft wellicht soort buikgriep

De ochtend heeft geen beterschap gebracht. "Wout is slecht opgestaan." Vervolgens is het ook aan de ploegleiding om een moeilijke knoop door te hakken. "Ik ben geen dokter, maar hij is niet fit. Ik denk dat het een soort buikgriep is." De diagnose wordt inderdaad best door een arts gesteld. Het missen van het BK is evenwel het gevolg.

Het forfait van Van Aert is bij Visma-Lease a Bike wel binnengekomen. De ploeg had zich voorbereid om Van Aert op weg naar een tweede Belgische titel te zetten. Dan wil je niet kort voor de koers horen dat je kopman niet kan rijden. "Het was voor ons ook een beetje een donderslag bij heldere hemel", geeft Maarten Wynants toe.

Van Aert zou enkel koersen met ambitie

Er was echter geen andere optie, want Van Aert had moeite met zijn voeding. "Hij kreeg zijn eten niet weg. Wout zou hier ook niet enkel starten om kilometers te maken. Het is winnen of niets. Bovendien komt de Tour er nog aan en we willen geen risico's nemen. In de Giro was het moeilijk om weer op niveau te geraken."