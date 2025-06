Milan, Skjelmose en man-in-vorm gaan mee naar de Tour, Lidl-Trek hakt knoop door over Nys

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lidl-Trek kleurt Belgisch in de Tour. De Amerikaanse ploeg neemt drie Belgen mee samen met kopmannen Jonathan Milan en Mattias Skjelmose.

Het nieuws hing al een hele tijd in de lucht, maar is nu eindelijk officieel: Thibau Nys komt zaterdag aan de start van de Tour. Voor Nys wordt het zijn allereerste grote ronde in zijn carrière en hij start ook met ambitie.

Nys krijgt in de eerste zeven etappes van de Tour vier kansen op ritwinst. Rit twee (Boulogne-sur-Mer), vier (Rouen), zes (Vire-Normandie) en zeven (Mûr-de-Bretagne) moeten hem allemaal liggen.

"Er zijn zeker etappes die hem goed liggen", zegt ploegleider Steven de Jongh bij de aankondiging van het team van Lidl-Trek. Met Jasper Stuyven en Edward Theuns neemt Lidl-Trek nog twee Belgen mee naar de Tour.

Veel steun voor Milan, weinig voor Skjelmose

Zij zullen net als Simone Consonni worden ingezet in de sprinttrein van Jonathan Milan. "Er is een kans om de eerste gele trui te veroveren en Jonny krijgt zijn vaste lead-out mee. We hebben gezien hoe goed deze groep samenwerkt."

Toms Skujins, klassementskopman Mattias Skjelmose, die geen klimknecht krijgt, en Quinn Simmons vervolledigen de selectie. Simmons knokte zichzelf in de Tourploeg door Amerikaans kampioen te worden en een rit in de Ronde van Zwitserland te winnen.