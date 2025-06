Van Gerwen prijst Van der Poel als derde beste Nederlandse sporter, maar interviewer gaat de mist in: "Complete idioot"

Mathieu van der Poel heeft al een schitterende carrière uitgebouwd. Logisch dat Nederland hem op handen draagt. Niet iedereen kan zijn prestaties in de koers, of het wielrennen in het algemeen, goed inschatten.

Een interview van Michael van Gerwen bij talkSPORT uit de maand april gaat nu ineens viraal bij wielerfans op sociale media. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de bekende YouTuber Benji Naesen er op geantwoord heeft. Van Gerwen looft in dit gesprek Mathieu van der Poel, maar de interviewer maakt een minder goede indruk.

Van Gerwen zelf is ook niet de eerste de beste. Hij is een Nederlandse darter die in zijn sport de wereldtop heeft gehaald. Van Gerwen is zelf drievoudig wereldkampioen. Dat kan Van der Poel in het wegwielrennen nog niet zeggen. Van der Poel is er wel al in geslaagd om één keertje wereldkampioen te worden, met zijn wereldtitel in 2023.

Van Gerwen geeft top 5 beste Nederlanders

Aan Van Gerwen wordt de vraag gesteld om zijn top vijf van beste Nederlandse sporters ooit te geven. Op nummer 1 zet hij Formule 1-rijder Max Verstappen, voorlopig goed voor vier wereldtitels. Op de tweede plaats staat Johan Cruijff, wereldwijd erkend als één van de beste voetballers ooit. Hij won met Ajax drie keer Europacup I.

clueless interviewer — Benji Naesen (@BenjiNaesen) June 24, 2025

Op de derde plaats zet Van Gerwen niemand minder dan Mathieu van der Poel. "Hij is een wielrenner die alles wint", probeert de darter uit te leggen. De interviewer onderbreekt hem echter en schiet in de lach. "Gaan we nu ook al wielrenners in die top vijf zetten?" Het is een misplaatste opmerking van de journalist van talkSPORT. "Hij wint alles", houdt Van Gerwen vol.

Wielerfans geprikkeld door opmerking interviewer

Ruim twee maand na het gesprek is het nu vooral de houding van de interviewer die de wereld rondgaat. "Clueless", noemt Benji Naesen hem, oftewel: "Totaal onwetend." Ook in andere reacties moet de interviewer het ontgelden. "Geen respect voor het wielrennen" en "Een complete idioot", klinkt het onder meer.