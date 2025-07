Evenveel karakter als José: zo gaat grote liefde van Debbie, de overleden dochter van José De Cauwer, om met haar dood

José De Cauwer rouwt momenteel om het verlies van zijn dochter Debbie. Ze zal enorm gemist worden. Niet enkel door José zelf maar ook door grote liefde Marino.

De 59-jarige Marino Bekaert was de man van Debbie De Cauwer (51). Ze zijn de ouders van vier kinderen, die nu tussen de 21 en 26 jaar oud zijn. Marino heeft Debbie leren kennen op een moment dat ze het allebei heel moeilijk hadden. Hij kwam uit een stukgelopen relatie en zij kreeg het overlijden van haar moeder moeilijk verwerkt.

Ze hebben elkaar uit de put geholpen en bouwden samen een mooi leven uit. Het is inmiddels negen jaar geleden dat ze voor een zware strijd kwamen te staan: ze ontdekten dat Debbie borstkanker had. Debbie was aanvankelijk goed bestand tegen de chemo, tot enkele jaren geleden een uitzaaiing naar de rug werd vastgesteld.

Debbie De Cauwer vroeg Marino verder te doen

Marino treedt onder de artiestennaam Marino Punk op als accordeonist en dat blijft hij ook verder doen. Zelfs de dag na haar overlijden heeft hij al opgetreden. "Het was Debbie die zei verder te doen, ze zou het niet anders hebben gewild", vertelt Marino in HLN. "Die optredens zijn oké, want je kan je gedachten even verzetten."

Tijdens de lange ritten van en naar optredens in de wagen heeft Marino het wel erg moeilijk, bekent hij. Zelfs op de dag van de begrafenis van zijn echtgenote stond een optreden van hem gepland. Toen hebben de organisatoren zelf een vervanger geregeld en ook een minuut stilte gehouden. Dat gebaar kan Marino wel appreciëren.

Vanaf maandag weer tv-commentaar José De Cauwer

Het is mooi dat Marino het karakter kan opbrengen om zijn werk verder te zetten. Dat doet ook José De Cauwer. Zoals bekend zal José in het eerste weekend van de Tour geen commentaar geven bij de koers, maar vanaf maandag voorziet hij wielerminnend Vlaanderen opnieuw van tv-commentaar.