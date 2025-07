Museeuw durft kritiek geven op Remco en vindt dat andere Belg onderschat wordt: "Van Aert en Evenepoel slorpen alles op"

Johan Museeuw is niet bang om zijn mening te verkondigen. De vele aandacht voor Van Aert en Evenepoel zet een andere getalenteerde Belgische renner volgens hem in de luwte.

Johan Museeuw schoof tijdens het Wattage Festival als gast aan bij In De Waaier. In deze podcast was de analyse dat Wellens op het BK sterker was dan Evenepoel, terwijl velen Remco aanduidden als sterkste man in koers. "Als je zegt: Evenepoel was niet goed genoeg, dan is dat gevaarlijk. Ik doe dat toch, want ik hang niet meer af van een mediahuis."

Museeuw is van mening dat er een mooie nieuwe Belgische kampioen is. "Ik heb genoten van Tim Wellens, die ik al jaren een keigoede coureur vind. Hij is weggegaan bij Lotto en is bij UAE echt geëvolueerd naar een grote coureur. Ik vind Wellens na Wout van Aert en Remco Evenepoel dé man in België", is er heel veel lof voor de BK-winnaar.

Tim Wellens wordt onderschat

Vervolgens legt Museeuw uit waarom hij Wellens zo hoog heeft zitten. "Hij wint elk jaar wedstrijden, zoals vorig jaar de Renewi Tour, ook op een grote manier. Hij wordt een beetje onderschat, omdat hij in de luwte fietst ten opzichte van Remco en Wout. Die slorpen alles op in België en de andere jongens krijgen minder aandacht", aldus Museeuw.

Het klopt dat Van Aert en Evenepoel al langer een enorme status genieten in ons land en de belangstelling voor hen is dan ook navenant. Het winnen van een koers als de Renewi Tour heeft dan iets minder bijklank, of dat nu eerlijk is of niet. Het is iets wat niet enkel Wellens maar ook de andere Belgische renners moeten aanvaarden.

Museeuw heeft graag eens andere winnaar

Het is dus wel duidelijk dat Museeuw blij is dat Wellens afgelopen zondag de hoofdvogel heeft afgeschoten op het BK in Binche. Het moet niet altijd Van Aert of Evenepoel zijn die wint. "Ik ben niet iemand die altijd graag dezelfde winnaars ziet."