De Gendt begrijpt constanste kritiek op Evenepoel niet: "Beetje irritant en heel vreemd"

Remco Evenepoel wordt de Belgische hoop op een goed eindklassement in de Tour. Toch vindt Thomas De Gendt dat hij veel te veel kritiek krijgt in eigen land.

Vorig jaar werd Remco Evenepoel derde in de Tour en won hij de eerste tijdrit en dat bij zijn debuut. Thomas De Gendt stelt echter vast dat de lat voor Evenepoel telkens hoger wordt gelegd en het nooit goed genoeg lijkt te zijn.

"Het is net alsof sommige renners niets fout kunnen doen en voor de meeste mensen kan Remco niets goed doen. Dat is een beetje irritant en heel vreemd", zegt De Gendt bij Cyclingnews.

"Want we hebben het hier over een renner die monumenten kan winnen, die grote rondes kan winnen en die twee keer Olympisch kampioen kan zijn. Toch zeggen sommige mensen hier dat hij een waardeloze renner is omdat hij de Tour de France nog niet heeft gewonnen."

Blijft Evenepoel toch altijd kritiek krijgen?

Evenepoel won op jonge leeftijd al de Vuelta en volgens De Gendt werd er verwacht dat hij steeds beter zou worden. Als Evenepoel de eerste tijdrit zou winnen en geel zou pakken, zal het voor sommige critici nog niet goed genoeg zijn.

En zodra hij tijd verliest in de bergen, wordt er gezegd dat hij niet goed genoeg is om de gele trui te houden. "Mensen denken dat het hebben van de gele trui je vleugels geeft - iets extra’s wanneer je hem moet verdedigen. Maar tenzij Pogacar ziek wordt of crasht, zal Tadej de grote favoriet zijn en zal hij zeer moeilijk te verslaan zijn."