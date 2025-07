Drie jaar nadat er leukemie werd vastgesteld: vrouw komt met uitstekend nieuws over Greg LeMond

In juni 2022 maakte Greg LeMond bekend dat hij een behandeling volgde tegen leukemie. Er werd bij de Amerikaan chronische myeloïde leukemie (CML) vastgesteld, een ziekte in het beenmerg die in principe ongeneesbaar is.

"Gelukkig is het een type van kanker dat behandeld kan worden en de ziekte is niet levensbedreigend", zei LeMond drie jaar geleden. "De prognose op lange termijn oogt zeer gunstig", stelde hij toen iedereen al gerust.

Kathy LeMond, de vrouw van Greg LeMond, heeft op haar sociale media nu een update gegeven over de gezondheidstoestand van haar man. "Je vraagt hoe het met Greg gaat? Gewoonweg fantastisch."

"Hij is volledig in remissie en voelt zich heel goed. Het leven is op dit moment prachtig voor ons gezin en we genieten van elk moment. Dank je om het te vragen!", schreef LeMond nog.

"In remissie" betekent in de geneeskunde dat de tekenen en symptomen van een ziekte, zoals kanker, zijn afgenomen of verdwenen, zonder dat de ziekte volledig genezen is. LeMond kan dus nog altijd vervallen.

You asked how Greg is doing?

Just fantastic!

He is in complete remission from his leukemia and is feeling great. Life is very good for our family right now and we are enjoying every moment. Thank you for asking!