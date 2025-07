Superknecht of rittenkaper? Vanmarcke geeft zijn ongezouten mening over rol Van Aert in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert rijdt voor het zevende jaar op rij de Tour de France. Kan hij opnieuw een rit winnen of zal hij vooral ingezet worden als knecht voor Jonas Vingegaard?

Door buikgriep, waardoor hij moest afzeggen voor het Belgisch kampioenschap, was er even onzekerheid over de deelname van Wout van Aert aan de Tour. Maar dinsdag kon Van Aert opnieuw zo'n 100 kilometer trainen.

Dat lijkt dus wel goed te komen en Van Aert mag dus weer dromen van een tiende etappezege in de Tour. Sinds 2022 is hij op negen ritzeges blijven steken, in 2023 en 2024 kon Van Aert niet winnen in de Tour.

Moet Van Aert in het keurslijf voor Vingegaard?

Het is maar de vraag of Van Aert dit jaar kansen zal krijgen van zijn ploeg om voor ritwinst te gaan. "Wout is iemand die altijd zijn ploeg zal helpen", zegt Vanmarcke bij Sporza Daily. "Maar je moet hem wel zijn kansen geven."

"Daarvoor heeft hij te veel kwaliteiten. Het is belangrijk om een aantal keren mee te sprinten om het gevoel van zich te mengen te behouden." Als Van Aert enige kopman was geweest, had hij volgens Vanmarcke de eerste tien ritten kunnen winnen.

"Maar tegelijkertijd zijn de aankomsten bergop gevaren voor Vingegaard om posities en tijd te verliezen. Dus gaat Visma Van Aert zijn kans laten gaan of toch zeggen dat hij bij Vingegaard moet blijven tot het klassement beslist is? Dat durf ik niet te zeggen."