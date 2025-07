Altijd terugknokken na tegenslagen: Wout is de tel kwijt, maar mikt weer héél hoog met heerlijk typische Van Aert-uitspraak

Wie denkt dat Wout van Aert na zijn gemiste BK minder hoog mikt in de Tour, is eraan voor de moeite. Dat weet hij ook weer op zijn eigen wijze te verwoorden.

Hoe zou het nu echt zijn met Wout van Aert, nadat hij wegens buikgriep het BK wegwielrennen moest missen? De enige manier om daar een beeld van te krijgen, is door naar zijn Strava-account te kijken. Hij registreerde op dinsdag en woensdag zijn laatste trainingstochten in eigen land voor aanvang van de Tour. Hij passeerde onder meer in Turnhout.

Tijdens deze vlakke fietsrit op dinsdag lanceerde Wout van Aert zijn zoveelste comeback. Daar legde hij ook de nadruk op bij de beschrijving van zijn fietstocht. Van Aert laat verstaan dat hij ondertussen ook de tel is kwijtgeraakt en dus niet kan zeggen de hoeveelste comeback dit is. Hij heeft er inmiddels al zoveel meegemaakt.

Van Aert roept op 'hoger te mikken dan het doel'

Een dag later bleef hij met een trainingstocht van vier uur op Belgische bodem ook nog in eigen land. "Mik hoger dan het doel want de pijl zakt tijdens het vliegen", voorzag hij de gegevens van deze trainingsrit weer van een typische Van Aert-uitspraak. Wij leiden er alvast heel graag uit af dat Van Aert ook in de Tour hoog wil mikken.

Ondertussen heeft Van Aert reeds de oversteek naar Frankrijk gemaakt. Er zijn wel meer teams die vandaag nog een stuk van de openingsetappe gingen verkennen. Van Aert is alvast ook op de fiets gesprongen, in het gezelschap van ploegmaats Matteo Jorgenson, Edoardo Affini en Sepp Kuss en ploegleider Grischa Niermann.

Van Aert uit zijn liefde voor Frans gebakje

"Clafoutis", schrijft Van Aert erbij. Dat is een Frans gebakje met een kers. Het wordt vaak als dessert gegeten. Nog even de inwendige mens versterken en dan zou Van Aert weer moeten kunnen knallen in de Tour de France.