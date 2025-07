Intrigerend: Mathieu van der Poel bekritiseert opvallende beslissing en zweert dat hij één zaak niet gaat veranderen

Mathieu van der Poel heeft wel enkele opvallende zaken verteld op de persconferentie in de aanloop naar de Tour-start. Zoals zo vaak zijn de standpunten van de Nederlander zeer helder.

Deze namiddag was het aan Alpecin-Deceuninck om enkele kopstukken af te vaardigen voor de persconferentie, met Mathieu van der Poel op kop. Er lijken verschillende ritten op zijn lijf geschreven, maar er is niet één etappe waar hij specifiek naar uitkijkt. In sommige ritten gaat de ploeg voor hem, in andere ritten voor Philipsen.

Van der Poel weet wel zeker dat Alpecin-Deceuninck de kaart Philipsen zal trekken in de openingsetappe: VDP is ervan overtuigd dat die eindigt op een massasprint. "Ik ga Jasper Philipsen ook helpen in de sprints", verkondigt Van der Poel. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt, hoewel Van der Poel vorige jaren geregeld de lead-out deed.

Iedereen nodig in de Tour

Door de aanwezigheid van Kaden Groves, die zelf een goede sprinter is, zou Van der Poel het kunnen overlaten aan de Australiër om Philipsen bij te staan. Bovendien is het parcours helemaal anders uitgetekend, waardoor Van der Poel op zijn eigen kansen zou kunnen focussen. "In de Tour heb je iedereen nodig", is hij van mening.

Van der Poel zal dus nog altijd van waarde zijn voor Philipsen en maakt voorlopig ook geen doel van de groene trui. "Dan zou ik ook de massasprinten moeten doen en daar hebben we Jasper Philipsen voor. Al weet je in de Tour nooit hoe het loopt." Van der Poel houdt dus nog een slag om de arm. Afwachten of hij of Philipsen voor groen gaat.

Van der Poel bekritiseert UCI-besluit

Overigens laat Van der Poel zich nog gelden over een ander thema. De UCI heeft het licht op groen gezet voor organisatoren van grote ronden om 23 in plaats van 22 teams te laten starten. "Hoe minder renners, hoe kleiner het gevaar. Het peloton groter maken is geen goed idee."