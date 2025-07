Philippe Gilbert doet een gewaagde voorspelling: dit heeft hij te zeggen over Wout van Aert en Remco Evenepoel

We weten van Philippe Gilbert dat hij durft uitpakken met een stevige mening. Wout van Aert en Remco Evenepoel zullen succesvol zijn in de loop van de Tour, zweert hij.

Dan is het de vraag: hoe succesvol? Philippe Gilbert gaat uit van een waanzinnig sterke Tour van de Belgen in 2025. De man die zelf een rit won in 2011 houdt wel van wat interactie en vraagt zijn volgers op sociale media hoeveel Belgische ritzeges zij verwachten. Gilbert komt ook met zijn eigen voorspelling en die is best optimistisch.

Hij verwacht in totaal minimum zeven Belgische ritzeges in de Tour de France van 2025. Hij legt ook uit hoe hij aan die berekening komt. "Mijn voorspelling: 2 ritzeges voor Remco Evenepoel, 2 voor Merlier, 1 voor Jasper Philipsen, 1 voor Wout van Aert en ook één vanuit de ontsnapping in de derde week voor Jasper Stuyven", aldus Gilbert.

Gilbert gelooft in minstens deel ambities Evenepoel

Evenepoel zou naast de vlakke tijdrit uit de eerste Tourweek dan nog ergens een ritzege moeten behalen. Aangezien Remco's ambitie is om opnieuw het podium te halen en een rit te winnen, ziet Gilbert een deel van die doelstelling zeker goedkomen. Wout van Aert zou zeker tevreden zijn met een ritzege in een seizoen met best wat uitdagingen.

Dat zou Van Aert ook in de dubbele cijfers brengen. Als hij in de komende weken een etappe kan winnen, zit Van Aert in zijn carrière aan een totaal van tien Tourritzeges. Gilbert gelooft dus ook in spurtbommen Merlier en Philipen. Ook opvallend is zijn voorspelling dat Stuyven een Tourrit gaat winnen. Dat is de Leuvenaar nog nooit gelukt.

Gilbert denkt dat het Stuyven nu wel lukt

Jasper Stuyven is er in zijn carrière wel al enkele keren enorm dichtbij geweest. Gilbert gaat dus uit van het verhaal dat de aanhouder wint. De Belgische wielerliefhebber wil ongetwijfeld tekenen voor het scenario dat 'Phil' naar voren schuift.