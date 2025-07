Samen met Tim Merlier naar de Tour: Remco Evenepoel zegt wat hij daar écht van vindt

Vorig jaar was Remco Evenepoel nog de enige kopman bij Soudal Quick-Step in de Tour. Dit jaar moet hij dat kopmanschap delen met Tim Merlier.

Voor zijn eerste Tour de France zette Soudal Quick-Step vorig jaar alles op Remco Evenepoel. Voor het eerst in jaren werd er geen topsprinter meegenomen naar de Tour, ook heeft de ploeg daar een patent op.

Met onder meer Cavendish, Kittel, Bennett en Jakobsen boekte de ploeg heel wat zeges in de Tour. Vorig jaar won Soudal Quick-Step met Evenepoel ook een tijdrit, maar in de sprints was het onzichtbaar.

Dat zag de ploeg dit jaar liever anders en daar werd het ook wat toe gedwongen. Tim Merlier boekte vorig jaar drie zeges in de Giro en qua zeges ook opnieuw de beste sprinter ter wereld. En dus komt hij aan de start van de Tour.

Evenepoel heeft geen probleem met Merlier

Voor Remco Evenepoel toch even wennen. "Het is de eerste keer dat ik een grote ronde rijd met een sprinter in de ploeg en daar ben ik wel benieuwd naar", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad. En hij heeft er ook geen problemen mee.

"Het is ook logisch dat we Tim en z’n lead-out Bert Van Lerberghe meenemen, want we hebben toch niet de ploeg om de koers in de bergen in handen te nemen zoals Visma-Lease a Bike en UAE. Daarom mikken we zowel op Tim als op mij. Daar is nooit discussie over geweest."