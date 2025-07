Sven Vanthourenhout sprak met 'slachtoffer' van Remco Evenepoel: "Gebeurde ook met Van Aert"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel was na het Belgisch kampioenschap op de weg gefrustreerd dat niemand met hem wilde samenwerken. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout zag Evenepoel die fout al eens maken, al is soms ook een voordeel.

Al vroeg in de koers gooide Remco Evenepoel de knuppel in het hoenderhok op het BK. De olympische kampioen viel aan en sleurde op kop, maar kneep daardoor zijn medevluchters helemaal dood.

Zij wilden tot frustratie van Evenepoel niet meer meewerken met hem. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout had dat vorig jaar op het WK in Zürich ook al eens zien gebeuren in de achtervolging op Pogacar.

"Hij reed vijf tot zes kilometer vol op kop en kwam tot op 35 seconden van Pogacar met vijf of zes man in zijn wiel. Dan vraagt hij om over te nemen, maar dat gaat gewoon niet. Ze zitten volledig op de limiet in zijn wiel", zegt hij bij Vals Plat.

Küng begreep niet hoe Evenepoel hem loste

Stefan Küng maakte het vorig jaar ook mee op de Spelen in Parijs. "Na de wegrit kwam ik Küng tegen. Die was mee in die ontsnapping, waar hij er werd uitgereden door Remco. Hij zei tegen dat hij het gewoon niet begreep", stelt Vanthourenhout.

"Hij zei: 'Ik zit gewoon in het wiel, hij demarreert niet, maar je voelt gewoon dat je moet passen. Het wordt één meter, twee meter, vijf meter, tien meter.' Hij werd gelost op een vlakke baan, en dat is ook wat er met Wout van Aert gebeurde in de Brabantse Pijl. Die kwam gewoon niet meer aan sprinten toe."