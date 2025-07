🎥 De verbazingwekkende hoffelijkheid van Van Aert in stressvolle situatie: knappe reactie na botsing met dranghek

Wout van Aert blijft in alle omstandigheden toch zo hoffelijk. Zelfs als hem dingen overkomen waar hij zich kwaad voor zou mogen maken.

Op sociale media zijn opmerkelijke beelden opgedoken. Voorafgaand aan de ploegenpresentatie van de Tour de France stapte Wout van Aert in casual kledij van de ploegbus in hartje Lille. Hij werd doorgelaten, maar een overijverige steward trok al snel weer aan een dranghek om de opening dicht te houden na het passeren van Van Aert.

Alleen had Wout niet eens de tijd om verder door te stappen. Gevolg: hij kreeg het dranghek tegen zich. Van Aert bleef erg kalm en stak zijn hand op alsof hij zich wilde excuseren, alvorens verder te stappen. Het is knap dat hij zo beleefd blijft, maar Wout was hier echt niet diegene die in fout was. Als iemand zich moest excuseren, was het de steward.

Geen kwaad opzet bij incident rond Van Aert

Uiteraard was er bij deze persoon ook helemaal geen kwaad opzet aanwezig. De man maakte dan ook een gebaar dat duidelijk maakte dat hij het allemaal zo niet bedoelde. Eén van de aanwezige fotografen kon zijn lach niet verbergen. Op een bepaalde manier was het ook wel grappig natuurlijk dat die steward zo overijverig acteerde.

Alle gekheid op een sttokje had dit wel veel erger kunnen aflopen. Van Aert heeft nu het hek wel tegen zijn lichaam gekregen, maar op een niet al te harde manier. Gelukkig maar. Als de steward nog harder aan het hek had getrokken, dan had Van Aert misschien wel een blessure geriskeerd nog voor de Tour goed en wel begonnen was.

Stress bij organisatie

Tegelijkertijd moeten we ook wel iedereen dankbaar zijn die zich inzet voor de organisatie van de koers en alle evenementen eromheen. We kunnen ons voorstellen dat er ook wel enige stress bij komt kijken als je verantwoordelijkheid bent voor de veiligheid van bepaalde mensen.