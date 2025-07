Ex-Vueltawinnaar snapt de haat voor Remco niet: "Geef Vanthourenhout of Van Aert de schuld, maar niet Evenepoel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een voormalig Vueltawinnaar is een grote fan van Remco Evenepoel. In een pleidooi ten voordele van Evenepoel komt Chris Horner stevig uit de hoek.

De Vueltawinnaar van 2013 had op zijn YouTube-kanaal Evenepoel bij zijn kandidaat-Tourwinnaars geplaatst. Daarna kreeg Horner heel veel negatieve berichten over Evenepoel te lezen. De titel van de nieuwe video van Honer is dan ook: "Waarom haat iedereen Remco Evenepoel?" Horner snapt de kritiek op Remco duidelijk niet zo goed.

"Al die commentaren die zeggen dat Remco Evenepoel totaal geen kans maakt om de Tour de France te winnen... Natuurlijk kan hij dat! Natuurlijk zou het niveau van Pogacar dan moeten zakken, dat weten we, maar het is duidelijk dat Remco de gele trui kan dragen. Niemand kan denken dat hij de eerste tijdrit niet wint", aldus Horner.

Evenepoel helemaal niet egoïstisch

De Amerikaan uit zich als een fan van Remco en zegt ook waarom hij de renner van Soudal Quick-Step zo graag heeft. "Hij is helemal niet egoïstisch. Ik heb hem al lead-outs zien doen voor een sprinter. Dat zie je niet van Roglic of Vingegaard. Evenepoel is een teamspeler. Waarom hebben veel mensen Remco dan niet graag?"

Horner overweegt de theorie omdat het is dat Remco relatief klein is. Dat lijkt een heel vreemde stelling. Vervolgens haalt de ex-renner er het WK van 2021 in Leuven bij. "Evenepoel deed daar exact wat toenmalig bondscoach Sven Vanthourenhout van hem vroeg. De Belgische wielerfans bleven teleurgesteld achter, maar Remco verdiende niet om hiervoor de schuld te krijgen."

Horner vindt Evenepoel fantastisch

"Wie hem de schuld gaf, snapt wielrennen totaal niet", haalt Horner uit. "Als je desnoods iemand de schuld wil geven, geef dan Sven Vanthourenhout of Wout van Aert de schuld. Het was niet de juiste tactiek, maar Remco deed op zo'n jonge leeftijd wat van hem gevraagd werd. Sinds die dag zie ik veel commentaren dat Evenepoel niet zo goed zou zijn als iedereen denkt. Maar hij is wel zo goed, hij is fantastisch."