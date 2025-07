Wout van Aert zet de puntjes op de i over de luwte, de hiërarchie bergop en twee plekken die diep in zijn hart zitten

Is Wout van Aert opnieuw op weg naar een gele droom en/of ritwinst? De plekken waar hij al gewonnen heeft in de Tour, zitten natuurlijk diep in zijn hart. Daarnaast heeft hij nog enkele thema's aangesneden op zijn persbabbel.

Zo is er het vermoeden dat hij wat meer in de luwte kan koersen, omdat Vingegaard sterke klimmers aan zijn zijde heeft. Kijkt Van Aert er ook zo naar? "Het maakt niet echt uit. In de ploeg is er een mooie balans tussen alle doelen. Ik voel me ook gesteund in de doelen die we nastreven met mij in deze Tour de France. Ik ben niet bang van de druk, die is er altijd."

In de bergritten is de verwachting toch dat eerder mannen als Yates en Jorgenson in de finale aan de zijde van Vingegaard zullen opduiken, toch? "Er zit meer klimvermogen in het team dan ik in mijn eentje kan bieden. Ik zal niet de laatste man zijn. Het wordt interessant om te zien of ze mij nog in de vlucht zullen laten meegaan."

Gekend trucje bij Visma-Lease a Bike

Dat gebeurde uiteraard in de Giro, met de eindzege voor Simon Yates tot gevolg. Het is utieraard een trucje dat Visma-Lease a Bike al vaker heeft toegepast, maar nu hebben ze zelf de tegenstand nog eens op scherp gezet. Het zou onwaarschijnlijk zijn als de concurrentie het nu in de grootste koers ter wereld nog eens laat gebeuren.

In het Tour-parcours van 2025 zijn ritten opgenomen die eindigen in Calais en op de Mont Ventoux. Plekken die wel iets betekenen voor Van Aert. "In de gele trui winnen in Calais was heel speciaal en de overwinning in de Ventoux-rit is iets wat bijblijft. Het is leuk dat we beide gebieden opnieuw opzoeken in deze Tour de France. Ik zal er wel nog eens aan denken als we daar passeren."

Van Aert vroeg om twee grote ronden te rijden

Het zou schitterend zijn moest Van Aert op deze dagen opnieuw een belangrijke rol kunnen opeisen. Hij heeft natuurlijk al die Giro in de benen, maar het was ook op eigen vraag dat er twee grote ronden op zijn planning werden gezet.