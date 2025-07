CEO Jurgen Foré trekt harde conclusie na rampdag voor Soudal Quick-Step in de Tour

Voor Soudal Quick-Step is de eerste etappe in de Tour op de slechtst mogelijke manier begonnen. CEO Jurgen Foré was dan ook streng voor zijn renners.

Remco Evenepoel heeft meteen 39 seconden verloren in de eerste etappe van de Tour, Tim Merlier kon niet sprinten voor de gele trui. De hele ploeg van Soudal Quick-Step miste de waaier waar Vingegaard, Pogacar, Philipsen en Van der Poel wel in zaten.

Voor Jurgen Foré, het is zijn eerste Tour als CEO van Soudal Quick-Step, was het balen. "Hiervoor zijn we niet naar hier gekomen", zei de CEO tijdens de live-uitzending bij Sporza. Hij wist ook al wat er was misgelopen.

Simpele conclusie van Foré over Soudal Quick-Step

"Blijkbaar waren de renners zich aan het formeren en zaten we te ver toen het scheurde. En dan krijg je dit. Wat ik dan denk? Verdomme. Als je met een sprinter naar hier komt, moet je altijd in eerste waaier zitten."

Merlier krijgt nog kansen om een etappe te winnen, maar voor Evenepoel zijn het wel kostbare seconden die hij verliest. "We waren met een sprintploeg naar hier gekomen om dit soort situaties te vermijden."

"We zaten gewoon met z'n allen te ver op dat punt. Dat is de simpele conclusie. We moeten deze bladzijde vanavond wel omslaan en dan morgen met een nieuw plan aan de bak gaan", besloot Foré nog.