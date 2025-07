Mama Isabelle zei onlangs goed haar gedacht tegen Thibau Nys: "Moet hij echt afleren"

Thibau Nys begint straks aan zijn eerste Tour de France. Mama Isabelle Nijs probeert hem vooral te helpen bij zaken die niets met de koers te maken hebben.

Op zijn 22ste maakt Thibau Nys straks zijn debuut in de Tour, iets waar de familie die groot werd in het veldrijden nooit had van kunnen dromen. Mama Isabelle Nijs probeert over de mentale gezondheid van haar zoon te waken.

Zo probeert ze hem onder meer van praktische zaken te ontlasten, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. "Vorige week heb ik hem toch nog eens goed mijn gedacht gezegd", zegt ze bij HLN.

Nys wil alles zelf doen

Want Thibau Nys heeft de neiging om alles altijd zelf te willen doen. "Wel, dat is echt iets dat hij moet afleren." Zeker door zijn job als renner, waardoor hij niet veel thuis is. Nys durft zo wel eens iets te vergeten.

Er werd een nieuwe vloer gelegd in zijn appartement in Leuven en daarvoor moest Nys parkeerplaatsen aanvragen bij de stad. Door zijn ziekte in de Baloise Belgium Tour is Nys die aanvraag vergeten te doen.

"Ik heb gezegd: nu ga je hiermee stoppen. Je moet sneller hulp vragen en leren delegeren…‘Ja, mama’." Ook met zo'n alledaagse dingen moet Nys zich dus bezighouden, terwijl hij bouwt aan zijn carrière als renner.