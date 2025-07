Na de perfecte start voor Alpecin-Deceuninck: Mathieu van der Poel doet stevige uitspraak

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alpecin-Deceuninck beleefde meteen een topdag in de Tour de France met ritwinst en de gele trui voor Jasper Philipsen. En dat opent perspectieven voor Mathieu van der Poel.

Samen met Visma-Lease a Bike trok Alpecin-Deceuninck op zo'n 15 kilometer van de streep stevig door en verraste zo onder meer Tim Merlier, Jonathan Milan en Remco Evenepoel. Zij kwamen niet meer terug.

Alpecin-Deceuninck zat met zo'n vijf renners mee in een groep van 40 en kon Jasper Philipsen perfect afzetten in de slotkilometer. Er stond geen maat op Philipsen, die oppermachtig naar ritwinst en de gele trui sprintte.

"Onze Tour is nu al geslaagd, wat er ook gebeurt", lachte Mathieu van der Poel bij Sporza. De Nederlander was de voorlaatste man in de trein van Philipsen en speelde zo weer een belangrijke rol.

Neemt Van der Poel de gele trui over?

Met Philipsen heeft Alpecin-Deceuninck nu de gele trui, maar zondag zou op papier een etappe voor Van der Poel kunnen zijn. In de laatste tien kilometer zijn er nog twee klimmetjes van 1 kilometer aan gemiddeld 9%.

"Het is nu iets makkelijker om keuzes te maken omdat we deze zege al binnen hebben", zei Van der Poel nog. Wint hij net als in 2021 de tweede etappe en pakt hij ook de gele trui? Het zou zomaar kunnen.