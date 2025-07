Sven Vanthourenhout ziet nadeel voor Tim Merlier: "In de Tour zal dat véél moeilijker worden"

Tim Merlier is een van de grote favorieten om straks de eerste etappe in de Tour te winnen en ook de gele trui te veroveren. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout ziet wel een mogelijk probleem opduiken.

Met tien zeges is Tim Merlier opnieuw aan een uitstekend seizoen bezig. De Europese kampioen moet in de internationale zegestand enkel Tadej Pogacar laten voorgaan, hij won dit seizoen slechts één koers meer.

Merlier won de afgelopen twee jaar een pak meer dan zijn concurrenten Philipsen en Milan. Volgens ex-bondscoach Sven Vanthourenhout heeft Merlier dan ook een streepje voor op zijn concurrenten.

"Op sommige momenten is Merlier best indrukwekkend", zei Vanthourenhout bij Vive le Vélo. "Ik denk dat het kleine verschil is dat Merlier wel het vertrouwen heeft", voegde Adrie van der Poel eraan toe.

Kunnen Van Lerberghe en Merlier het alleen in de Tour?

Nadeel voor Merlier is wel dat hij enkel Van Lerberghe bij zich heeft in steun. De twee vonden echter al vaak hun weg door het peloton door zich ertussen te wringen. "Dat zal in de Tour iets moeilijker zijn", stelt Vanthourenhout.

"Hij is wel zelf een piloot om een weg te vinden. Wat Adrie aangeeft, hij heeft dat vertrouwen opgedaan tijdens de laatste jaren. Hij weet dat hij vanuit een bepaalde positie een van de snelsten ter wereld is. In heel veel omstandigheden kan hij het zelf oplossen, maar in de Tour wordt dat wel een moeilijkere opdracht."