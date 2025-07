Vriendin Roxanne springt in de bres voor Mathieu van der Poel en verdedigt hem fors, maar ook zij moet het ontgelden

Roxanne Bertels weet dat het niet altijd fijn is als je partner in de wielerwereld vertoeft. Mathieu van der Poel krijgt nu zijn deel van de kritiek omdat hij met een privéjet reist. Hem verdedigen doe je blijkbaar ook niet zomaar.

Mathieu van der Poel heeft zich bij een aantal van zijn volgers niet populair gemaakt door ambassadeur te worden van een luchtvaartmaatschappij gespecialiseerd in privé-vluchten. In verschillende reacties kwam terug dat dit niet gepast zou zijn in tijden van klimaatverandering en werd Van der Poel erop gewezen dat hij een rolmodel is.

Van der Poel nam de tijd om te verklaren waarom hij met een privéjet reist. Het bezorgt hem de mentale rust en dat helpt hem om te presteren tijdens wielerwedstrijden. De ene neemt die verklaring ter harte, de andere helemaal niet. In één van de reacties wordt in een lang betoog gehouden, om vervolgens de uitleg van VDP 'bullshit' te vinden.

Roxanne benadrukt dat Mathieu hard moet werken

Dat maakte bij Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, blijkbaar ook iets los. Zij heeft besloten om hier ook zelf op te reageren. "Niets krijgt hij in de schoot geworpen, alles heeft hij hard moeten verdienen", schrijft ze over haar partner. De icoontjes achter haar antwoord maken duidelijk dat ze de beslissing van Mathieu steunt.

Van der Poel zal blij zijn met de steun van zijn partner, maar anderen namen haar reactie niet in dank af. "Dit wordt nog belachelijker, Roxanne Bertels", schrijft iemand bijvoorbeeld. Ook een zekere Koen Miseur vindt dat ze geen punt heeft. "Daar gaat het toch niet over, niemand die de verdienste van Mathieu in twijfel trekt", klinkt het.

Kritiek op Van der Poel en vriendin Roxanne

Miseur oordeelt wel dat Van der Poel met deze keuze voor het geld kiest en ook nog eens een bedrijf promoot dat de uitstoot van CO2 negeert. Rob Van Noort laat dan weer optekenen dat Roxanne 'het echt niet snapt'. Rennersvrouw zijn is niet altijd leuk.