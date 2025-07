🎥 Evenepoel weigert jonge fan handtekening te geven en reageert bijzonder scherp op video

Na dag één staat Remco Evenepoel al 39 seconden in het krijt ten opzichte van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Na de aankomst wilde Evenepoel dan ook eerst bekomen.

Soudal Quick-Step zat met de hele ploeg te ver toen Visma-Lease a Bike en Alpecin-Deceuninck op zo'n 20 kilometer van de streep een waaier trokken. Tim Merlier kon niet sprinten voor geel, Remco Evenepoel verloor 39 seconden.

Na de aankomst wilde Remco Evenepoel vooral eerst recupereren. Op sociale media circuleert dan ook een video waarin Evenepoel aan de bus van Soudal Quick-Step een jonge fan weigert om een handtekening te geven en zegt ook: "Get out of my way, please."

Evenepoel zegt wat er echt gebeurde

Evenepoel reageerde enkele uren later zelf bijzonder scherp op de video: "Kun jullie ook een video tonen van wat er 20 minuten later gebeurde? Dank je." Uiteindelijk deelde Evenepoel zelf wat er gebeurde.

"Wat ze jullie niet laten zien. Na de cooling down en een douche maakte ik wel tijd voor kinderen en fans aan de bus. Verspreid liefde, geen haat", besloot de olympische kampioen met een hartje.

Welke tegenslag Evenepoel ook heeft, hij maakt altijd tijd voor (jonge) fans. Straks in de tweede etappe richting Boulogne-sur-Mer zal Evenepoel proberen om revanche te nemen voor zijn tijdverlies en zijn fans wat meer hoop te geven op een goede Tour.