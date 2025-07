Evenepoel houdt zich bewust koest en is duidelijk over boni's: "Mathieu van der Poel was te gebrand op de ritzege"

Remco Evenepoel was er aan de aankomst snel bij om Mathieu van der Poel te feliciteren met zijn ritzege. De aanwezigheid van Van der Poel vooraan was bepalend voor de koers.

Dat laat Evenepoel uitschijnen in zijn reactie bij Sporza, VTM en Het Nieuwsblad. Evenepoel reed de hele dag alert. Zeker op de klimmetjes en in aanloop daarnaartoe was hij op de eerste rijen te vinden. Zelf aanvallen deed hij niet. "Het was voor mij moeilijk om tegen die ploegen met overtal iets te doen. Ik wilde vooral veilig aankomen en dat is gelukt."

Het zat vooraf ergens wel in zijn gedachten om iets te forceren. Tijdens de koers kreeg hij niet de indicatie dat dit de beste zet was. "Ik had het gevoel dat het niet echt nuttig was. Visma-Lease a Bike was met twee renners vooraan." En dan was er ook nog de absolute topfavoriet. "Mathieu van der Poel was er te gebrand op om de rit te winnen."

Evenepoel blij voor Van der Poel

Als Evenepoel dan voor een offensief zou kiezen, dan had Van der Poel daar zeker op gereageerd. "Die ging dat niet laten gebeuren." Dan weet je wel hoe laat het is. Ze rijden dan wel niet in dezelfde ploeg, maar het respect van Evenepoel voor Van der Poel is duidelijk wel enorm groot. "Uiteindelijk ben ik ook blij dat Mathieu de ritzege pakt."

Door hun respectievelijk tweede en derde plaats pakten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard wel bonificatieseconden. Evenepoel kreeg de vraag of het belangrijk is dat zij met die seconden aan de haal gaan. "Neen, het waren er gisteren meer", lacht hij. "Dat is niet erg." Evenepoel staat ondertussen 45 seconden achter Pogacar in de stand.

Een scherper Soudal Quick-Step

Evenepoel kan wel met een positieve noot besluiten, want hij was ook tevreden over de prestatie van zijn ploeg Soudal Quick-Step. "Alles wat iets scherper dan gisteren." Dat mocht natuurlijk ook wel verwacht worden.