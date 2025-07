Is het einde nabij? Tim Declercq (36) kreeg slecht nieuws van Lidl-Trek

Hangt Tim Declercq (36) eind dit jaar zijn fiets aan de haak? Hij kreeg van Lidl-Trek geen goed nieuws over een contractverlenging.

Heeft Tim Declercq vorig jaar zijn laatste Tour de France gereden? Door kopmannen Jonathan Milan, Thibau Nys en Mattias Skjelmose was er dit jaar geen plaats voor Declercq bij Lidl-Trek in de Tourploeg.

En het is maar de vraag of Declercq volgend jaar wel aan de start zal staan, of zelfs nog in het peloton zal rijden. "Ik had eerst wel gedacht dat ik nog kon verlengen bij de ploeg waar ik nu ben", zei Declercq bij Vive le Vélo.

Onzekere toekomst voor Declercq

"Ik had een telefoon gekregen dat dat kon, maar er zijn plots andere sponsorbelangen. Ik begrijp het wel. "In het huidige wielrennen is het als 36- of 37-jarige uitzonderlijk dat je zo'n lange carrière hebt."

"Misschien is het ook wel het moment om in schoonheid af te sluiten. Ik voel wel dat ik nog mijn steentje kan bijdragen. Het is nog niet helemaal zeker welke richting het uitgaat. Ik ken de economische realiteit. Ik zou ook, als ik eerlijk ben, niet meer voor eender wat tekenen."

Als Declercq zijn fiets aan de haak zou hangen heeft hij zijn masterdiploma in Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie waar hij op kan terugvallen. "Misschien kan het een opportuniteit zijn om daar nu iets mee te doen."