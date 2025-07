Johan Bruyneel neemt het op voor Wout van Aert en verdedigt hem tegen allerlei valse speculaties: "Het is niet zo"

Johan Bruyneel wil één zaak duidelijk stellen: achter de beslissing van Wout van Aert om het BK niet te rijden moet geen complot gezocht worden. Er moet niet aan getwijfeld worden of Van Aert echt ziek was.

Omdat het opgevallen was dat Van Aert afwezig was in de eerste waaier van de openingsetappe, kwam Bruyneel nog eens terug op de aanloop van de renner richting de Tour. Dan moest de oud-ploegleider wel stilstaan bij de ziekte die Van Aert opliep. "Voor de Giro gebeurde min of meer hetzelfde", haalt Bruyneel aan in The Move.

Ook toen werd Van Aert inderdaad ziek vlak voor het begin van de grote ronde. "Nu heeft hij niet kunnen deelnemen aan het BK vanwege buikgriep. Hij was aanwezig in het hotel waar zijn ploeg verbleef." Dat wil zeggen dat Van Aert echt wel van plan was om aan de start te komen. "Het is niet zo dat hij een ziekte gesimuleerd heeft."

BK-deelname is in principe verplicht

Bruyneel heeft wel verhalen gehoord van mensen die niet geloofden dat Van Aert ziek was. "Sommigen zeiden dat het fake was. In België is iederen profrenner verplicht om aan het BK deel te nemen, tenzij er iets aan de hand is", verduidelijkt Bruyneel. Die regel zal zeker niet in alle landen gelden, maar in België is die dus wel van kracht.

"Als hij wou doen alsof hij ziek was, dan zou hij nooit naar het hotel van de ploeg geweest zijn", verklaart Bruyneel over Van Aert. De Belg van Visma-Lease a Bike vertoefde dus wel in het gezelschap van zijn ploegmaats, tot op de ochtend van de koers bleek dat hij zich na het ontbijt niet goed voelde en niet kon koersen.

Van Aert heeft kwaliteiten genoeg

Hopen maar dat die ziekte Van Aert geen parten meer speelt in de Tour. De aankomst in Boulogne-sur-Mer zou wel iets zijn voor een Van Aert in topvorm. "Hij heeft zeker de kwaliteiten om zo'n rit te winnen", besluit Bruyneel.