Mag Evenepoel zijn gele droom al opbergen? Sergeant helder over zijn kansen in de tijdrit

Remco Evenepoel, Soudal Quick-Step en de volledige ploeg van Soudal Quick-Step misten de eerste waaier in de openingsetappe van de Tour. Geen geel voor Merlier én Evenepoel?

Van de 39 renners in de eerste waaier was er niemand van Soudal Quick-Step te bespeuren. The Wolfpack zat op het moment dat het peloton scheurde te veel achteraan en moest de schade proberen te beperken.

CEO Jurgen Foré was uiteraard niet gelukkig en Remco Evenepoel gaf ook toe dat Soudal Quick-Step zich in slaap had laten wiegen. Terwijl ze in de eerste 150 kilometer wel telkens attent voorin zaten.

Geen gele trui voor Evenepoel?

Tim Merlier miste zo dé kans van zijn leven om te sprinten voor de gele trui. Maar ook Remco Evenepoel mag de gele trui wellicht vergeten. De achterstand op Vingegaard en Pogacar bedraagt al 39 seconden.

"Die veertig seconden gaan over drie weken in Parijs het verschil niet maken, maar het hypothekeert wel zijn kansen om woensdag in de tijdrit het geel te nemen", zegt ook ex-ploegleider Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad.

"Veertig seconden terugnemen op deze Vingegaard, dat wordt een heel moeilijke opgave. Wees maar zeker dat er serieus gebaald is bij Soudal Quick-Step." Tenzij Evenepoel de komende dagen nog iets kan rechtzetten.