Transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe? CEO doet mysterieuze uitspraak over Evenepoel

Remco Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step. Hij wordt al een hele tijd gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

Blijft Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step of niet? Eind dit jaar zou daar al duidelijk over kunnen komen, want als Evenepoel zijn contract niet verlengd, is de kans groot dat hij eind volgend jaar vertrekt bij The Wolfpack.

Als Evenepoel nog maar één jaar contract heeft bij Soudal Quick-Step, kan hij uiteraard ook onderhandelen met andere ploegen. En met de absolute topploegen kan Soudal Quick-Step niet concurreren op het vlak van lonen.

Transfer Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

Een van die ploegen is Red Bull-BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg wordt al een tijdje gelinkt aan Evenepoel en heeft ervaring met het afkopen van contracten. Het haalde Primoz Roglic en Maxim Van Gils weg voor het einde van hun contract.

Ralph Denk, de algemeen manager van Red Bull-BORA-hansgrohe, zegt bij Daniel Benson dat hij het contract van Evenepoel bij Soudal Quick-Step respecteert, maar dat hij een transfer niet uitsluit.

"Op dit moment is het niet aan de orde, maar in wielrennen kan er snel iets veranderen", zegt de Duitser nog. Het is dus nog niet zeker in welk shirt Evenepoel in 2026 in het peloton zal rijden.