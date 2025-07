Coquard reageert aangeslagen na val en opgave Philipsen, maar gaat net als Belg en twee anderen op de bon

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bij Alpecin-Deceunick vonden ze niet dat iemand schuld trof aan de zware val en opgave van Jasper Philipsen. Bij de jury van de Tour dachten ze daar toch anders over.

De zware valpartij van Jasper Philipsen bij de tussensprint van de derde etappe van de Tour zorgde voor opschudding. Bij Alpecin-Deceuninck wilden ze echter niemand met de vinger wijzen. "Er is een verschil tussen oorzaak en schuld", zei Philip Roodhooft bij Sporza.

De jury van de Tour dacht daar anders over en gaf Bryan Coquard een gele kaart. Hij kreeg ook een boete van 500 Zwitserse frank (534 euro) en verliest 13 punten in het puntenklassement. De Fransman verontschuldigde zich na de aankomst al meteen.

"Het was zeker niet mijn bedoeling om een val te veroorzaken. Ik wilde geen risico's nemen. Je kunt wel raden dat het niet fijn is om Jasper te zien opgeven. Ik wil mij dan ook verontschuldigen bij hem en zijn ploeg."

Ook Ballerini, Van Poppel en Theuns krijgen gele kaart

Coquard was echter niet de enige die op de bon ging. Want ook Davide Ballerini (XDS Astana) en Danny van Poppel (Red Bull-BORA-hansgrohe) kregen een gele kaart voor de zware valpartij in de slotkilometer.

En ook Belg Edward Theuns (Lidl-Trek) kreeg een gele kaart voor zijn geduw bij de tussensprint. Ook zij kregen allemaal een boete van 500 Zwitserse frank (534 euro) en verliezen 13 punten in het puntenklassement.