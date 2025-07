De Cauwer kent oorzaak van vele valpartijen en is ook kritisch: "Mag je eigenlijk niet zeggen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De derde etappe in de Tour de France werd ontsierd door heel wat valpartijen. José De Cauwer weet waar de oorzaak ligt van die vele incidenten.

Jasper Philipsen viel bijzonder zwaar bij de tussensprint en moest de Tour verlaten in de groene trui. Door een zwieper van Coquard kon Philipsen geen kant meer op en ging het bijzonder hard tegen de grond.

Maar waarom mengt Coquard, die nog nooit een etappe won in de Tour, zich telkens in de tussensprints? De Fransman wil zo in de top drie eindigen van het eindklassement van het puntenklassement.

UCI-punten oorzaak van valpartijen voor De Cauwer

Dat levert namelijk UCI-punten op. De winnaar van de groene trui krijgt 250 UCI-punten, de tweede 150 UCI-punten en de derde 110 UCI-punten. En dat is volgens José De Cauwer de oorzaak van de vele valpartijen.

"Ik weet niet welk reglement we moeten uitvinden om renners veiliger te laten koersen. Want nu blijkt dat die strijd om de UCI-punten leidt tot gevaarlijke toestanden", zegt De Cauwer bij Sporza.

"Je zegt dan: dat is de Tour. Maar dat mag je eigenlijk niet zeggen." Voor De Cauwer is dat geen reden om andere en gevaarlijkere dingen te mogen doen. Hij vindt dat er oplossingen moeten worden gezocht om de vele valpartijen te vermijden.