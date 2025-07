Edward Theuns "razend" nadat hij gele kaart kreeg in de Tour de France

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Net als Bryan Coquard kreeg ook Edward Theuns een gele kaart. De Belg van Lidl-Trek begrijpt er helemaal niets van.

De tussensprint van de derde etappe van de Tour zal voor altijd geassocieerd worden met de zware valpartij en opgave van Jasper Philipsen. Bryan Coquard werd door de jury als schuldige aangewezen met een gele kaart.

Maar ook Edward Theuns werd tot zijn eigen verrassing bestraft met een gele kaart. "Omdat ik geen ballon heb die me omhoog kan hijsen in het peloton om uit de weg te gaan voor andere renners", zegt Theuns bij Sporza.

Volgens Theuns zat hij voor de tussensprint in het wiel van zijn ploegmaat Jonathan Milan en werd hij langs links geduwd door Jasper Philipsen en langs rechts door Anthony Turgis. Hij zat in de sandwich en probeerde zich recht te houden.

Theuns razend over gele kaart

Van de jury kreeg Theuns ook een uitleg voor zijn gele kaart. "Zij zeggen dat ik mijn ellebogen naar buiten duw. Dat deed ik om een val te vermijden." Als hij dat niet had gedaan, waren ze toen al met z'n drieën gevallen volgens Theuns.

"Ik was gisterenavond razend en heb minder goed geslapen." Want Theuns moet nu oppassen voor een tweede gele kaart, want dan wordt hij uit de Tour gezet. Nu wordt zijn werk doen voor Milan als lead-out wel heel moeilijk.