Kan Mathieu van der Poel stunten in de Tour? Roodhooft: "Hoog tijd dat hij er iets aan deed"

Mathieu van der Poel veroverde in de tweede etappe de gele trui in de Tour. Vraag is of hij die in de tijdrit zal kunnen behouden, want er hijgen kleppers in zijn nek.

Voor de Tour werd er verwacht dat Remco Evenepoel in de vijfde etappe, een tijdrit van 33 kilometer, de gele trui kon pakken. Nu hij al op 45 seconden staat van Pogacar en Vingegaard is die kans bijzonder klein geworden. Vraag is of Mathieu van der Poel wel een kans maakt om zijn gele trui te behouden. Pogacar staat op amper vier seconden, Vingegaard op zes seconden. In aanloop naar de Tour heeft Van der Poel ook werk gemaakt van zijn tijdrit. Houdt Van der Poel stand tegen Pogacar en Vingegaard? "Het was hoog tijd dat hij iets deed aan die tijdritpositie", zei Christoph Roodhooft bij Vive le Vélo. "Dat is nu gelukt. Het is niet dat hij het niet kan. In de Dauphiné twee weken geleden was het ook heel goed." Van der Poel werd toen zesde. Toch denkt Sven Nys dat het een moeilijke zaak wordt voor Van der Poel. "We zullen moeten afwachten. Hij zal erover nagedacht hebben en hij zal ermee bezig geweest zijn, maar het is geen echte specialist", zegt hij bij Sporza Tour. Maar Nys ziet Van der Poel wel stunten. "Het zou een tijdje kunnen duren." Dinsdag krijgt Van der Poel nog een kans op een ritzege en bonificatieseconden, zodat hij nog wat kan uitlopen op Pogacar en Vingegaard.