Manager van Wout van Aert geeft zijn ongezouten mening over Mathieu van der Poel

In het eerste weekend van de Tour de France blonk Wout van Aert vooral uit in anonimiteit. Voor zijn grote rivaal Mathieu van der Poel was het dan weer een topweekend.

Een 48ste plaats in de eerste etappe en 80ste plaats in de tweede etappe. Voor Wout van Aert was de start van de Tour geen succes. Door zijn buikgriep, waardoor hij het BK moest missen, is Van Aert nog niet in topvorm.

Mathieu van der Poel is dan weer wel in topvorm. In de eerste etappe was hij een belangrijke schakel in de ritzege van Jasper Philipsen, in de tweede etappe won hij zelf voor het eerst in vier jaar een etappe en pakte hij de gele trui.

Manager Van Aert onder de indruk van Van der Poel

Ook Jef Van den Bosch, de manager van Wout van Aert, is onder de indruk van Mathieu van der Poel. "Een hele mooie winnaar", zei hij na de tweede etappe bij Vive le Vélo. "Kan je niets op aanmerken."

"De dingen die Mathieu doet, zijn gewoon fantastisch. De manier waarop hij wint, toont aan dat hij een van de beste renners is uit deze generatie", haalde Van den Bosch de loftrompet boven voor de Nederlander.

Van den Bosch vindt niet alleen Van der Poel een genot om naar te kijken. "Als je deze generatie ziet met Mathieu, Wout, Tadej en Remco, dat is onvoorstelbaar. En we moeten daar echt van genieten."