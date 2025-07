Merlier wint, maar Evenepoel valt ook: ploegleider Steels onthult wat er precies gebeurde

Bij Soudal Quick-Step was er vreugde door de zege van Tim Merlier, maar Remco Evenepoel ging ook opnieuw tegen de grond. De olympische kampioen ontsnapte wel aan blessures.

In de slotkilometers van de derde etappe van de Tour richting Duinkerke was Remco Evenepoel betrokken bij de zware valpartij waarbij ook Jordi Meeus stevig tegen de grond ging. De schade was echter beperkt bij Evenepoel.

Hij kwam met een klein wondje aan zijn rechterknie over de streep en tastte ook naar de ribben. Volgens ploegleider Tom Steels stelt Evenepoel het wel goed en hij onthulde ook meteen wat er gebeurd was.

"Vallen is nooit goed, want in de Tour krijg je geen tijd om te herstellen. Het was een ambetante val. Iemand panikeerde, sloeg alles dicht en Remco lag erbij", zei de ploegleider bij Sporza.

Merlier zorgt voor vreugde bij Soudal Quick-Step

Bij Soudal Quick-Step konden ze echter ook vieren, want enkele minuten na de val van Evenepoel won Tim Merlier de etappe. Na de gemiste kans op dag één bewees Merlier waarom hij zijn plek verdiende in de Tourploeg.

"Het geeft ook andere vibes aan de ploeg. Dit stuwt iedereen vooruit." De combinatie van sprinter en klassementsrenner lijkt dus wel te werken. "Je kan dat alleen maar doen met sprinters die zichzelf heel goed kunnen plaatsen."