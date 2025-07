Om van te huiveren: Thibau Nys onthult hoe erg het is om te koersen in de Tour

Thibau Nys heeft nog niet veel plezier gehad in zijn eerste Tour de France. Sven Nys kreeg van zijn zoon te horen hoe zijn de eerste dagen in het peloton beleefde.

Na 50 kilometer in zijn eerste Tour de France ging het al mis voor Thibau Nys. Hij kwam ten val en moest lang achtervolgen. Uiteindelijk kwam hij als derde laatste over de streep en verloor meer dan zes minuten.

Ook in de tweede en derde etappe eindigde Nys niet in de top honderd, hij beleefde dus nog niet veel plezier aan zijn eerste Tour. En Nys junior is geschrokken van hoe er in de Tour gekoerst wordt.

Dat vertelde Sven Nys tijdens de live-uitzending van de vierde etappe op VRT1. "Hij belde mij op en zei: 'Het is alsof wij in een computerspelletje zitten. Als je het goed hebt gedaan, dan heb je nog een leven over, spring je weer op de fiets en ga je door bij een val'."

Nemen renners meer risico's in de Tour?

"Ze gaan gewoon niet meer in remmen. Niet. En dat is totaal niet te vergelijken met andere wedstrijden. De druk is groot. Van de renners zelf, maar die wordt ook opgelegd vanuit de volgwagens en de bussen", ging Sven Nys verder.

"Als je hier impact hebt, dan krijgt dat meer aandacht dan in welke andere wedstrijd. We moeten aan de veiligheid werken, dat is zeer belangrijk, maar de eindverantwoordelijke is toch vaak de renner. En die neemt hier veel meer risico dan in een andere wedstrijd", besloot Nys nog.