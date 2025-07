Onterechte gele kaart voor Coquard? Cofidis bijt stevig van zich af na zware val van Philipsen

Bryan Coquard kreeg voor de valpartij van Jasper Philipsen een gele kaart. Bij zijn ploeg Cofidis zijn ze het daar niet mee eens.

De Fransman Bryan Coquard werd door velen als schuldige aangewezen voor de zware valpartij en opgave van Jasper Philipsen bij de tussensprint in de derde etappe in de Tour. Coquard kreeg er ook een gele kaart voor.

Bij Cofidis vinden ze dat die gele kaart niet terecht was. "Absoluut", is ploegbaas Cédric Vasseur duidelijk bij Sporza. "Dit is zeker niet gerechtvaardigd. Bryan heeft geen enkele fout begaan. Het was jammer genoeg een koersincident."

"Hij raakt de groene trui, maar het is niet omdat er iets gebeurt, dat je dan ook sowieso een schuldige moet zoeken." In de sprint om de zege raakte Coquard ook betrokken bij een valpartij van een andere renner.

Had Coquard wel geel moeten krijgen?

Vasseur had onder meer contact met Philip Roodhooft, die ook vond dat Coquard geen schuld trof. Cofidis voelt zich dan ook gesteund door de andere ploegen, maar daar dacht de wedstrijdjury dus anders over.

"Omdat het over de groene trui gaat, vindt de jury blijkbaar dat ze moéten reageren. Maar dan zal je per dag 25 kaarten mogen uitdelen en zijn we over enkele dagen met z'n allen naar huis."