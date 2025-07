Opvallend beeld Van Aert en Van der Poel in de Tour: De Cauwer heeft heldere boodschap voor hun fans

In tegenstelling tot de voorbije jaren is het niet Wout van Aert die uitblinkt in de Tour de France, maar wel Mathieu van der Poel. De Nederlander won na vier jaar nog eens een etappe en veroverde ook weer de gele trui.

Van Aert kende door zijn buikgriep een mindere start van de Tour en probeert vooral werk op te knappen voor zijn kopman Jonas Vingegaard. Hij droeg in 2022 ook de gele trui en won toen voor het laatst een etappe.

Toen Van Aert en Van der Poel elkaar achteraan het peloton tegenkwamen in de vierde, ging het er bijzonder gemoedelijk aan toe tussen de twee. Van Aert en Van der Poel maakten wat grapjes met elkaar.

"Dat vind ik nu een geweldig beeld", zei José De Cauwer toen hij Van Aert en Van der Poel bezig zag. "Voor al die fanatieke supporters die ervan uitgaan dat die eigenlijk ruzie moeten maken", zei De Cauwer bij Sporza.

"Mensen die tegen de ene of de andere zijn. Hou het gewoon zo en probeer het sportief te houden. Toen Van der Poel won hoorde je Evenepoel ook zeggen dat hij nog wilde aanvallen, maar dat het geen zin had door Van der Poel. En hij gunde het Van der Poel ook."

