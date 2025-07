Veel Belgen tegen het asfalt in de Tour: Meeus, Rex, Evenepoel en De Lie kennen verdict

Jasper Philipsen was het grootste slachtoffer van een valpartij in de derde etappe, hij moest opgeven in de groene trui. Maar ook Jordi Meeus, Laurenz Rex, Remco Evenepoel en Arnaud De Lie gingen tegen de grond.

Na de valpartij van Jasper Philipsen was het meteen duidelijk dat hij zijn sleutelbeen had gebroken en dat bevestigde de ploeg later op de avond ook. Philipsen brak ook minstens één rib, er wordt ook gevreesd voor een tweede gebroken rib. In de finale gingen nog heel wat Belgen tegen de grond. Het grootste slachtoffer was wellicht Jordi Meeus, die overkop ging en bloedend over de streep kwam. Volgens het medisch bulletin liep hij heel wat schaafwonden op, maar geen breuken. Geen ernstige blessures bij Rex, De Lie en Evenepoel Ook Laurenz Rex, die ook betrokken was bij de valpartij van Jasper Philipsen, ging op drie kilometer van de streep tegen de grond. Hij liep een blessure op aan zijn hand, maar die is slechts oppervlakkig. Remco Evenepoel liep ook een kleine schaafwonde op aan zijn knie. Arnaud De Lie kon niet meer op tijd remmen om een valpartij met onder meer Ballerini en Jeannière te ontwijken en ging aan lage snelheid tegen de grond. De kopman van Lotto liep daarbij geen blessures op. Jeannière zelf knalde aan hoge snelheid tegen de afsluiting en liep daarbij enkele bloeduitstortingen in zijn gezicht op, net als kneuzingen aan onder meer zijn schouder. De Fransman komt straks wel gewoon aan de start.