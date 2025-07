🎥 Is Mathieu van der Poel verslagen dankzij actie die bijna niemand door heeft? "Ik vind het zo geniaal"

Het is dan toch gebeurd: Mathieu van der Poel is in een sprint verslagen dan Tadej Pogacar. We kunnen ons niet herinneren dat het de Sloveen al eens eerder lukte.

Mathieu van der Poel is één van de weinige renners die op zijn eigen terrein alleskunner Pogacar wel de baas kan. Dat heeft veel te maken met de explosiviteit van de Nederlander. Doorgaans is Van der Poel de snellere van de twee in een sprint. Daarom doet Pogacar er ook vaak alles aan om hem onderweg kwijt te kunnen spelen.

In de vierde Tourrit klopte Pogacar Van der Poel toch eens in een sprint. In De Avondetappe kwam Roxane Knetemann met een mogelijke verklaring. "Bij het ingaan van de laatste bocht laat Pogacar een klein gaatje op Van der Poel. Door dat gaatje te dichten lijkt hij al gelanceerd en heeft hij snelheid op het moment dat hij naast Mathieu komt."

Geniale actie van Pogacar

Voor de Nederlandse is dat een belangrijk verschil met de etappe van voorbije zondag, toen Pogacar die snelheid niet had. "Nu viel Van der Poel ook stil en moest hij gaan zitten. Pogacar had net dat beetje momentum door dat gaatje te laten. Ik vraag me dan af: doet ie dit bewust, is het een instinctieve actie? Ik vind het zo geniaal."

Marcel Kittel legt de link met een andere discipline uit de wielersport. "Misschien heeft hij veel naar het WK baanwielrennen gekeken. In het baanwielrennen is het een gekende methode om een klein gaatje te laten, om dan de slipstream van de renner voor je te gebruiken. Tadej is zo'n intelligente renner. Die gebruikt alle kleine voordelen in een finale."

Het blijft uiteraard de vraag of dit inderdaad een bewuste zet was van Pogacar. In de video hierboven ziet u in elk geval na 4 minuten en 14 seconden hoe de Sloveen inderdaad bij het aanvatten van de laatste bocht ineens een lengte laat op Van der Poel.