Evenepoel haalt ferme slag thuis en rekent af met Pogacar, Van der Poel uit het geel en weer een mindere Kopecky in Giro

Remco Evenepoel heeft zijn ritzege beet. Niemand minder dan Pogacar was zijn belangrijkste tegenstander, maar Evenepoel heeft met iedereen afgerekend in het tweede deel van de tijdrit in en rond Caen. Een Belgisch hoogtepunt in de Tour. Een ander verhaal is het in de Giro voor vrouwen.

Nog voor de start van de tijdrit kwam er slecht nieuws vanuit Belgisch standpunt: Jasper De Buyst was opgestaan met koorts en ging niet van start. Indien dat wel kon, zou hij ook relatief vroeg moeten starten. Er waren wel enkele renners voor wie dat ook het geval was en die wel nog de vorm hadden om er tegenaan te knallen.

Plapp zette zo'n vlammende start neer dat hij de hele tijd de snelste zou zijn aan het eerste tussenpunt. Dat leverde geen richttijd op aan de finish, want eerst Roméo en daarna Affini zetten een toptijd neer in Caen. Van de zogenaamde mindere goden kwam enkel Armirail in de buurt van Affini: de Italiaan was twee seconden sneller.

Affini mag hopen door de wind

Zelfs toen de groten zich begonnen te mengen, bleef Affini nog even in het spel om de overwinning. Dat had te maken met de wind, die eerder op de dag sterker blies in het eerste deel van de tijdrit. In het tweede gedeelte zou er dan sprake zijn van meer wind in de rug voor de renners die later moesten starten. Dat was iets om rekening mee te houden.

Eens de wind geen nadeel meer was, maakte Evenepoel toch het verschil en kon hij afstand nemen van alle uitdagers. Hij dook meer dan een halve minuut onder de tijd van Affini (3e) aan de aankomst. Op dat moment was Pogacar nog een belangrijke rivaal, want die had net als Evenepoel Vingegaard al minstens een halve minuut aangesmeerd.

Pogacar neemt gele trui over

Uiteindelijk moest Pogacar (2e) het met 16" afleggen tegen Evenepoel, die veruit de beste tijdrijder ter wereld blijft. Remco is naar de Tour gekomen voor een ritzege en het podium: die fraaie ritzege is al binnen. Voor Pogacar is het ook een opsteker dat hij een veel betere tijdrit gereden heeft dan in de Dauphiné. Hij pakt ook ruim een minuut op rivaal Vingegaard en neemt de gele trui over van Mathieu van der Poel.

Ander koersnieuws: er is nog meer dan de Tour de France in de koers. UAE kon ook lachen in de Ronde van Oostenrijk: Großschartner won met een voorsprong van vijf seconden op ploegmaat Majka. In de Giro d'Italia Women klom Gigante naar de ritzege en pakte Reusser het roze over. Kopecky haakte opnieuw snel af: een tweede mindere dag op rij voor haar, of is het toch bewust dat ze zo vroeg lost?