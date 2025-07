Jan Bakelants veroordeelt belangrijke groep uit de wielrennerij: "Zonder schaamte, ze willen hun portemonnee vullen"

Jan Bakelants is nog eens scherp uit zijn sloffen geschoten. Een groep die een belangrijke rol te vervullen heeft in de wielrennerij moet het ontgelden: de fotografen.

Daar moet wel een belangrijke nuance aan toegevoegd worden: het gaat om fotografen die uit zijn op een sensationele foto na een valpartij van een renner. In Vive le Vélo werden beelden getoond van een fotograaf die zich na een val van een renner verplaatste om van kortbij een foto te nemen, terwijl nog andere renners in aantocht waren.

Er werd ook aangehaald dat in één van de kranten Jasper Philipsen na zijn val met een pijnlijke grimas op de voorpagina stond. Bakelants maakt zich daar druk in. "Die jongen wordt afgevoerd, waarom moet die per se nog een fotoshoot ondergaan?" Het is zeker geen alleenstaand geval: Philipsen is niet de enige renner die dit meemaakt.

Bakelants spreekt uit eigen ervaring

Bakelants spreekt overigens ook uit eigen ervaring. "Bij mijn val in de Ronde van Lombardije waren er ook landgenoten die het nodig vonden om een crèperende Jan Bakelants te fotograferen: dat is zonder schaamte." Het argument dat die personen ook maar hun job uitoefenen, gaat voor Bakelants niet op. Daar gaat hij niet mee akkoord.

Ook de gedachte dat fotografen op zulke momenten de instructies uitvoeren die ze opgelegd krijgen, is bij hem niet aanwezig. "Ik denk dat ze hun eigen portemonnee willen vullen." Het veiligheidsprobleem zou alleszins de meeste aandacht moeten krijgen bij valpartijen van renners. Niet welke foto het meeste pijn aan het licht brengt.

Bakelants wil nadruk op positief nieuws

"Er valt genoeg positief nieuws over het wielrennen te vertellen", vindt Jan Bakelants. De kiekjes van fotografen die de wereld rondgaan, schetsen ook vaak dat positieve verhaal. Het is belangrijk voor de wielersport dat die beelden er zijn. Anderzijds kan er misschien nagedacht worden over een protocol bij crashes.