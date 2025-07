Nieuwe wending in transferverhaal Evenepoel niet op gejuich onthaald: Bakelants trekt conclusie over Soudal Quick-Step

Iedereen wil wat van Remco Evenepoel. Meerdere ploegen willen hem ook bij Soudal Quick-Step weghalen. Nu zou Red Bull-BORA-hansgrohe weer een reële piste zijn.

Daar zijn de transfergeruchten weer. Het is typisch dat die uitgerekend tijdens de Tour weer naar voren komen. Eerder dit jaar leek het erop dat Remco Evenepoel op weg zou zijn naar INEOS Grenadiers. Nu zou Red Bull-BORA-hansgrohe weer de beste kaarten hebben, mede omdat Evenepoel mensen uit zijn entourage zou meenemen.

De toekomst van Remco kwam dinsdag aan bod in Vive le Vélo. "Hij moet zich goed voelen in wat hij gaat doen. Er is bij Red Bull heel veel budget, maar ga je je daar ook goed voelen?" Bart Wellens lijkt dat in twijfel te trekken. "Dat moet de clou zijn. Hij moet voor zichzelf ergens uitmaken of hij met de mensen rond zich de Tour kan winnen."

Bakelants meer voorstander van piste INEOS

Wellens kijkt met enige scepsis naar de optie Red Bull-BORA-hansgrohe voor Evenepoel en dat doet ook Jan Bakelants. "Ik was de piste INEOS altijd veel meer genegen dan de piste Red Bull. Het is pure speculatie, maar ik weet niet of Red Bull voor Evenepoel de ideale ploeg is." Zo is het hoge woord eruit: meer dan gespeculeer is het niet.

Jan Bakelants voegt er wel nog een opvallende vaststelling aan toe, die misschien wel één en ander verhult over welke richting het uitgaat voor Evenepoel. "Wat ik feitelijk vaststel: ik zie in de transfers die ze bij Soudal Quick-Step doen geen langetermijnvisie met Remco Evenepoel." Dat zou dus kunnen wijzen op een vertrek van Remco.

Uitkijken naar verdere uitleg Foré

Waarschijnlijk zal er over dit onderwerp nog wel verder gepraat worden, want vanavond is Jurgen Foré één van de gasten in het programma. Al is de kans groot dat de CEO van Soudal Quick-Step er weinig over kwijt wil.