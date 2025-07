Remco Evenepoel heeft hier maandenlang naar uitgekeken, maar dat maakt één zaak toch wel héél erg opmerkelijk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eindelijk is het zover. Remco Evenepoel heeft maandenlang naar deze dag uitgekeken. Dit moet zijn grote dag worden in de Tour van 2025. Met dat gegeven in het achterhoofd is er al sprake van één verrassend feit.

Remco Evenepoel heeft immers de tijdrit van en naar Caen niet verkend. Volgens Het Nieuwsblad heeft Evenepoel dit zelf toegegeven in de media na de vierde Tourrit. De reden hiervoor is eenvoudig. Het plan was om de tijdrit te verkennen tijdens de winter, maar door zijn blessure als gevolg van een ongeval op training ging dat niet door.

Ook daarna is de tijd niet meer gevonden om de tijdrit te verkennen. Zijn trainer Koen Pelgrim stuurde in een WhatsApp-groep wel een video door van zijn verkenning. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Evenepoel deze beelden dinsdagavond bekeken op een iPad. Er moest immers toch behoorlijk lang met de auto naar Caen gereden worden.

Evenepoel heeft eerste indruk dankzij ... iPad

Dan had Evenepoel dus wel de tijd om er even de iPad bij te halen en de beelden van zijn trainer te bekijken. Zo heeft de renner van Soudal Quick-Step toch al enigszins een indruk van de tijdrit die hij later vandaag moet afleggen. Remco Evenepoel zou wel van plan zijn om deze ochtend de tijdrit zelf nog eens te verkennen met de fiets.

Uiteindelijk zal hij dus toch wel weten waar hij aan toe is. Deze situatie is er ook gekomen door omstandigheden, maar het blijft opvallend dat Evenepoel het parcours voor één van zijn grootste afspraken van het jaar nog niet verkend had, terwijl voor de belangrijkste wedstrijden sowieso verkenningen worden gedaan.

Evenepoel torenhoog favoriet

Als Evenepoel wint, zoals iedereen nog altijd verwacht, is dit slechts een voetnoot. Evenepoel gaat van start als torenhoge topfavoriet. Door de opgave van Ganna op de eerste dag is Evenepoel zelfs meer favoriet dan voor de Tour-start.