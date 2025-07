Soudal Quick-Step schakelt tand hoger: jong Belgisch talent volgend jaar ploegmaat van Evenepoel en ze delen een passie

In de veronderstelling dat Remco Evenepoel in 2026 nog voor Soudal Quick-Step rijdt, krijgt hij een jong Belgisch talent aan zijn zijde. Hij zal het met Jonathan Vervenne zeker kunnen hebben over hun liefde voor het tijdrijden.

Soudal Quick-Step heeft een belangrijke aankondiging gedaan: het zal volgend jaar Jonathan Vervenne overhevelen van de opleidingsploeg naar het WorldTour-team. In 2026 maakt Vervenne dus deel uit van de grote jongens. De 22-jarige wielrenner heeft voor het eerst in zijn loopbaan een handtekening gezet onder een profcontract.

Hij wordt niet enkel een ploegmaat van Remco Evenepoel maar op een bepaalde manier hebben ze ook een vergelijkbaar profiel. Bij beiden is het tijdrijden op jonge leeftijd een specialiteit. Vervenne is tweevoudig Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften. Dit jaar won de Genkenaar overigens ook een etappe in de Giro Next Gen.

Vervenne bedankt opleidingsploeg Soudal Quick-Step

"Ik wil het hele Development Team bedanken. Een belangrijke les die ik meeneem naar de WorldTour, is dat het altijd om het team draait in deze sport", kondigt hij aan. Over de verwezenlijkingen in zijn jonge carrière is Vervenne heel erg duidelijk. "Mijn recente ritzege in de Giro Next Gen, met ook een dag in de roze trui, steekt er bovenuit."

De Limburger belooft om de ploeg zoveel mogelijk te helpen. Als hij zich heel erg goed ontwikkelt, kan hij ook Evenepoel misschien wel van dienst zijn. "Je ziet dat hij het potentieel heeft voor het tijdrijden maar ook op de weg", zegt CEO Jurgen Foré over Vervenne. "We hebben er vertrouwen in dat we samen mooie dingen kunnen bereiken."

Duidelijke filosofie bij Soudal Quick-Step

Aangezien veel renners die doorstroomden uit de opleidingsploeg bij de profs vaak onmiddellijk bijdroegen aan overwinningen, willen ze hier bij Soudal Quick-Step verder op blijven inzetten. Dat is een duidelijke filosofie die ze hanteren.