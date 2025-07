Van Aert of iemand anders? Sergeant prijst Belg van Visma-Lease a Bike de hemel in en noemt hem 'de beste ooit'

Visma-Lease a Bike maakt voorlopig een sterke indruk. Een Belg uit de ploeg krijgt van Marc Sergeant enorm grote complimenten.

De voormalig sportief manager van Lotto is als 'koersprofessor' de analist van Het Nieuwsblad tijdens de Tour en ziet veel positieve zaken bij de geel-zwarte formatie. Zijn nadruk ligt ook op de Belgische renners in dienst van Jonas Vingegaard. Eén van hen verdient het zelfs om wel heel veel complimenten te krijgen en dat is Victor Campenaerts.

Sergeant weet nog hoe Campenaerts zijn overstap naar Visma-Lease a Bike verklaarde door te zeggen dat hij met een ploeg de Tour wilde winnen. Sergeant dacht eerst dat Campenaerts zou moeten knokken om een selectie te rechtvaardigen maar laat nu zien dat hij zijn plek heeft verdiend. Campenaerts legde in de finale van rit een hels tempo op.

De beste Campenaerts ooit

Daardoor stond de deur wagenwijd open achteraan. Sergeant merkt op dat Campenaerts dit deed op een parcours dat niet op zijn lijf geschreven is. Volgens Sergeant is dit zelfs 'de beste Campenaerts ooit'. Dat is toch ook een uitspraak om u tegen te zeggen. Niet vergeten dat Campenaerts voormalig werelduurrecordhouder is, maar misschien klopt het wel.

Het is dus niet Wout van Aert die door Sergeant de hemel wordt in geprezen, al laat de oud-ploegleider zich over hem ook wel positief uit. Van Aert is duidelijk aan het komen, is zijn opvatting. Dat zou er dan toe moeten leiden, dat Van Aert later deze week, voornamelijk in etappes 6 en 7, echt mee moet kunnen doen voor de ritzege.

Vingegaard knokt zich in wiel Pogacar

Voorts zag Sergeant dat Vingegaard in volle finale ook kon rekenen op Tiesj Benoot. Overigens is het voor Vingegaard zelf ook positief dat hij zich weer naar het wiel van Pogacar kon slingeren, net toen de Deen leek te kraken.