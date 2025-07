🎥 Remco Evenepoel schrok van wat Mathieu van der Poel hem vertelde: "Wat? Echt?"

Mathieu van der Poel had een moeilijke dag in de ontsnapping en stortte in de finale nog helemaal in. Remco Evenepoel kon zijn ogen niet geloven toen Van der Poel hem dat achteraf vertelde.

Op dag zes van de Tour mochten de vluchters eindelijk eens strijden voor de overwinning. Ben Healy bleek de sterkste en won met een lange solo van 40 kilometer. Mathieu van der Poel zat in die vlucht, maar had het moeilijk de laatste 30 kilometer.

De Nederlander strompelde over de streep in Vire Normandie en verloor in de laatste vijf kilometer nog meer dan twee minuten op het peloton. Daarin zat Remco Evenepoel, die niet besefte dat Van der Poel amper één seconde had overgehouden om opnieuw het geel te pakken.

Wat zei Evenepoel tegen Van der Poel?

Tijdens zijn cooling down stond Evenepoel met Van der Poel te praten en de olympische kampioen schrok van het minieme verschil. "Wat? Maar 1 seconde? Echt?! Zijn wij dan nog zo dichtbij gekomen of ben je gelost?", zei Evenepoel.

"Ik dacht Mathieu gewonnen had, omdat iedereen rond hem stond", lachte Evenepoel achteraf bij Sporza. "Toen zei Mathieu dat hij de trui met één seconde overschot had behouden. Dat is deels door ons omdat we zo sprintten."

"Het is mooi voor hem dat hij het geel terugpakt. Schrijf hem niet af voor morgen", besloot Evenepoel nog. Vrijdag komt de zevende etappe aan in Mûr-de-Bretagne, waar Van der Poel vier jaar geleden al eens won in de Tour.