"Bizar, toch?: Alpecin-Deceuninck hield voor de Tour al rekening met opgave van Jasper Philipsen

Alpecin-Deceuninck zag zijn sprinter Jasper Philipsen in de derde etappe zwaar vallen en opgaven. De ploeg was daar door een voorval vorig jaar echter op voorbereid.

De zware valpartij en opgave van Jasper Philipsen in de derde etappe van de Tour was een stevige domper voor Alpecin-Deceuninck. De ploeg verloor zo al vroeg in de Tour zijn sprinter en favoriet voor de groene trui.

Daar was Alpecin-Deceuninck echter op voorbereid, want ook Kaden Groves rijdt dit jaar de Tour. En dat is niet toevallig. De Australiër ging na zijn deelname aan de Giro mee als lead-out voor Philipsen, maar ook als back-up.

Alpecin-Deceuninck anticipeerde op vroege opgave Philipsen

"Dat idee was vorig jaar in de Tour ontstaan", zegt Philip Roodhooft bij Het Nieuwsblad. "Helemaal in het begin viel Philipsen in Turijn. Ook toen op dag drie, net als nu – bizar, toch?" Toen brak Philipsen zijn sleutelbeen niet, nu wel.

Het opende vorig jaar wel de ogen bij Alpecin-Deceuninck. Want wat moet een ploeg die volledig gefocust is op een sprinter nog doen in de Tour als het snel zijn sprinter ziet uitvallen. Lotto maakte het ook ooit mee met Ewan.

Daarom is Groves meegenomen naar de Tour, als alternatief voor Philipsen. "Ik vond dat voor de Tour al logisch", zegt Roodhooft. "En je ziet: het blijkt geen overbodige luxe." Groves mag nu zijn kans gaan in de vlakke etappes na het uitvallen van Philipsen.