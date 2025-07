Bryan Coquard sprak al met onfortuinlijke Jasper Philipsen: "Dat zei hij tegen mij"

Bryan Coquard kreeg een storm van kritiek over zich heen na de zware valpartij en opgave van Jasper Philipsen. De Fransman heeft ondertussen gesproken met Jasper Philipsen.

De tussensprint van de derde etappe was voor Jasper Philipsen het eindpunt van zijn Tour de France. De toenmalige groene trui kon een zwieper van Bryan Coquard niet meer ontwijken en ging hard tegen de grond.

Philipsen tastte meteen naar zijn sleutelbeen en moest de Tour in tranen verlaten. Coquard werd met de vinger gewezen, maar niet door Alpecin-Deceuninck. Zij vonden niet dat de Fransman veel aan val van Philipsen kon doen.

Coquard kreeg op sociale media bijzonder veel haatreacties en zat in zak en as na de etappe. "Het was niet mijn bedoeling om een ​​crash te veroorzaken, ik wilde geen risico’s nemen", zei Coquard bij Eurosport.

Coquard sprak al met Philipsen

Enkele dagen later gaat het met Coquard iets beter. "Mentaal gaat het best goed. Bovendien heb ik met veel mensen kunnen praten, onder wie Jasper Philipsen", zegt Coquard bij Ouest France.

"We hebben dinsdagavond een aantal sms’en uitgewisseld. Ik heb hem een ​​spoedig herstel toegewenst. En dat ik spijt had van de situatie. Jasper vertelde me dat het niet mijn schuld was en dat het een koersincident was. En dat het eigenlijk gewoon pech was.

"Hij zei me dat ik de rest van mijn Tour optimaal moest beleven en dat hij me het beste wenste. Dus ik ga er ook het beste van proberen te maken", besloot de Fransman nog.