Dumoulin doet opvallende uitspraak over tijdritwinst van Evenepoel: "Ik durf zo ver te gaan..."

Tom Dumoulin werd in 2017 wereldkampioen tijdrijden en weet dus wat het is om een toptijdrijder te zijn. Hij is lovend over Remco Evenepoel en weet ook wat zijn grootste troef is.

Remco Evenepoel was vooraf de grote favoriet om de eerste tijdrit in de Tour de France te winnen. Op het vlakke parcours van 33 kilometer in en rond Caen was hij 17 seconden sneller dan Tadej Pogacar.

Evenepoel, ook wel de 'aerokogel van Schepdaal' genoemd, is bijzonder aerodynamisch, maar volgens Dumoulin is dat allemaal trainbaar. "Die houding is training en materiaal testen in windtunnels, maar dat doet iedereen", zegt hij bij De Avondetappe.

Wat is het grote geheim van Evenepoel in het tijdrijden?

Die aerodynamische houding combineert Evenepoel echter met uitmuntende fysieke kwaliteiten. "Remco heeft een soort natuurlijke gave met zijn perfecte lijf. Dat kun je niet trainen, dat heb je van je vader en moeder meegekregen."

En Evenepoel kan zijn aerodynamische houding ook goed vasthouden, hij beweegt amper of niet op zijn tijdritfiets. "Ik durf zo ver te gaan dat hij gewonnen heeft met het laagste gemiddelde vermogen van de hele top tien."

"Dat komt gewoon doordat hij zo klein en aerodynamisch is", zegt Dumoulin nog. En dat is vooral een voordeel bij tegenwind, waardoor Evenepoel veel beter door de wind kan snijden. Evenepoel won zo net als vorig jaar een tijdrit in de Tour.