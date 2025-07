Foré is constante geruchten over transfer van Evenepoel beu en maakt hem één iets heel duidelijk

De geruchten over een vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step zijn ook tijdens de Tour weer hardnekkig. Voor CEO Jurgen Foré mag het eens stoppen.

Verlaat Remco Evenepoel en zet hij zijn toekomst verder bij INEOS Grenadiers of Red Bull-BORA-hansgrohe? Die geruchten steken iedere paar maanden wel eens de kop op, maar waren nog nooit zo hardnekkig dan tijdens deze Tour.

Evenepoel heeft nog anderhalf jaar contract bij Soudal Quick-Step en dus moeten er stilaan keuzes gemaakt worden. Wordt het contract van Evenepoel verlengd of vertrekt hij eind dit jaar en strijkt de ploeg zo nog wat geld op?

"De realiteit is dat Remco Evenepoel een contract heeft tot eind 2026. We gaan ervan uit dat dat gerespecteerd wordt", zegt CEO Jurgen Foré bij Vive le Vélo. "Hij rijdt dus sowieso nog een jaar bij ons."

Foré is constante geruchten beu

"Maar op de langere termijn zijn we wél bezig met een toekomst met én zonder Remco", onthult Foré. Toch is er volgens de CEO van Soudal Quick-Step geen reden waarom er nu opnieuw geruchten zijn over een vertrek van Evenepoel.



"De situatie is niet veranderd in vergelijking met vorig jaar of zelfs maar vorige maand. Het zijn ook altijd dezelfde namen. Maar het is soms lastig dat het altijd zo onrustig is, want om iets op te bouwen zou je wel wat stabiliteit kunnen gebruiken."