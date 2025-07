Gele trui Tadej Pogacar wil een cadeautje uitdelen, maar heeft wel één groot probleem

De Tour is vijf dagen ver en wie staat er alweer in de gele trui: Tadej Pogacar. Maar de wereldkampioen lijkt niet van plan om die gele trui te verdedigen tot in Parijs.

Vorig jaar stond Tadej Pogacar al op dag twee in het geel, Richard Carapaz verloste de Sloveen nog voor een dag van de leiderstrui. Vanaf de vierde rit droeg Pogacar het geel tot in Nice en pakte zijn derde eindzege. Nu heeft Pogacar tot dag vijf gewacht om het geel te pakken en staan enkel Remco Evenepoel (42 seconden) en Kevin Vauquelin (59 seconden) nog binnen de minuut. Maar hij wil het geel dus niet houden tot in Parijs. "Voor ons is het doel om de komende dagen zo kalm mogelijk te blijven. Als er een kans is, zullen we die grijpen, maar het belangrijkste vanaf nu tot de rustdag is om rustig te blijven en de voorsprong op de andere klassementsrenners te behouden", zei Pogacar bij Eurosport. Kan Pogacar de gele trui nog afgeven in de Tour? "Ik weet niet wat er donderdag gaat gebeuren, misschien is het een etappe voor de vluchters. Zij kunnen dan ook het geel pakken. Maar alsnog verwacht ik een vrij stressvolle dag", zei de Sloveen nog. De vraag is alleen, wie kan het geel nog overnemen van Pogacar. Aurélien Paret-Peintre, twaalfde op 3'22", lijkt de eerste geschikte kandidaat te zijn. Steff Cras staat negentiende op vijf minuten, maar dan moet de vlucht wel veel ruimte krijgen van het peloton. Het geel afgeven wordt dus moeilijk voor Pogacar. Zeker omdat onder meer Visma-Lease a Bike wel tempo zal maken om Pogacar in het geel te houden, zodat de Sloveen naar het podium moet en recuperatietijd verliest.